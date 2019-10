Verdachte betasten meisje op manege: Aanraken was gewoon een beetje dollen

In mei 2017 deed het meisje aangifte van ontucht. Dat zou een jaar eerder begonnen zijn. Ze vertelde de politie dat de man haar regelmatig een tik op de billen gaf en haar ook een keer bij de borsten had begrepen. Ook zou hij haar bovenbeen hebben gestreeld toen hij haar met de auto naar huis bracht en haar onverwacht op de mond hebben gezoend.Het meisje had een paard bij de manege staan en kwam er daarom vaak. Ook andere meisjes van haar leeftijd die er vaak kwamen, vertelden dat de man altijd ‘aanrakerig’ was en te dicht op ze kwam staan. De man, die op dat moment geen werk had, en vrijwillig bij de manege werkte, ontkende dat hij ooit seksuele bedoelingen heeft gehad."Het op de kont slaan was gewoon een beetje dollen. Ik kietelde haar ook wel eens in de zij. Dat deed ze ook bij mij”, vertelde de Emmenaar in de rechtbank in Assen. Het grijpen van de borsten is volgens hem niet gebeurd. Ook ontkende hij de zoen. "Ik kan wel per ongeluk haar borsten hebben aangeraakt toen ik haar een keer om haar middel vastgreep om haar te laten schrikken. Haar been heb ik misschien per ongeluk aangeraakt tijdens het rijden. Ik leg mijn hand vaak op de passagiersstoel.”De officier van justitie gelooft het verhaal van het meisje, ook omdat andere meisjes het bevestigen. "Waarom zou ze het verhaal verzinnen? Ze is er veel door kwijtgeraakt. Er is veel gedoe op de manege geweest en ze raakte haar plek daar kwijt.”Maar advocaat Ernst Eujen, die de man bijstaat, sprak dat tegen. Volgens hem is het meisje de plek voor haar paard kwijtgeraakt vanwege een ruzie met iemand anders op de manege. Hij vermoedt dat het meisje gepusht is door haar moeder om aangifte te doen. De moeder dreigde eerder al tegen de Emmenaar dat ze hem voor de rechter zou slepen als hij wat met haar dochter zou beginnen. "Daar ben ik nooit op uit geweest”, aldus de Emmenaar.Volgens Eujen is er geen bewijs dat de aanrakingen seksueel bedoeld waren. Daarom vroeg hij vrijspraak. Over twee weken volgt de uitspraak.