Spaarpot Emmen helemaal leeg, lasten stijgen verder

Emmen past daarnaast de twee procent-maatregel toe. Op alle uitgaven en inkomsten waar de gemeente invloed op heeft, wordt twee procent bezuinigd. Zo gaan enkele subsidies omlaag en de onroerendezaakbelasting (OZB) en de bouwleges stijgen.Dit is nodig om de extra tegenvaller van 3,5 miljoen euro op te kunnen vangen. De inkt van de begroting voor 2020 was nauwelijks droog en toen kreeg Emmen te horen dat ze minder geld vanuit het Rijk zouden krijgen. Dit was weer een extra tegenvaller voor de gemeente.Een stijging van de bouwleges met 12,5 procent en van de OZB met één procent was al aangekondigd. Daar komt nu dus twee procent bij op. Voor een koophuis van 200.000 euro, betaalt de eigenaar volgend jaar zo'n tien euro extra aan OZB.Met het verhogen van de OZB, breekt Emmen met het bestuursakkoord. "Wij vinden dat ook vervelend, maar nood breekt wet", legt Otter uit. "De rek is er uit. Wij zien nu geen andere mogelijkheid."Deze twee procent-maatregel moet Emmen twee miljoen euro opleveren voor volgend jaar. Op welke andere potjes, los van de bouwleges en de OZB, er twee procent vanaf gaat of bij op komt, dat moet nog ingevuld worden. "Dit heeft een verdere analyse nodig. In december komen we met de hele lijst", legt wethouder Jisse Otter uit.De overige anderhalf miljoen euro wordt op een andere manier opgelost. Zo heeft de gemeente Emmen een subsidie van 600.000 euro gekregen voor de pilot met GGZ-teams in de wijk. "Maar wij denken deze subsidie niet nodig te hebben, dus wordt 'ie anders besteed", zegt wethouder Robert Kleine. De pilot in de wijken Emmermeer en Angelslo gaat door.Ook heeft Emmen ruim 700.000 euro minder gekregen voor het budget als het gaat om onderwijsachterstand. Dit wordt voor 2020 opgelost door het verplicht aanbieden van extra uren aan de zogeheten voorschool, uit te stellen tot 1 augustus. "Nu bieden we ieder kind tussen de 2,5 en 4 jaar voor 10 uur per week voorschool aan", vertelt Kleine. "Dit moet in 2020 verplicht naar 16 uur, maar dit mochten we nog een halfjaar uitstellen." Voor de jaren erna, wordt hiervoor naar een structurele oplossing gezocht.Volgende week maandag en donderdag praat de gemeenteraad van Emmen over de begroting en de oplossingen. De maatregel om overal twee procent bij te doen en af te halen, geldt in principe alleen voor volgend jaar. Daarna wordt gekeken of er andere keuzes gemaakt moeten worden.Lees meer over de financiële perikelen bij de gemeente Emmen: