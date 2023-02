26ste slipjacht in Eext: 'mooi schouwspel tussen mens en dier'

Met een borrel te paard luiden de ruiters de middag in. Voor de 26ste keer staat Eext in het teken van de slipjacht. De honden gaan voorop. De ruiters op het paard volgen de honden die op zoek gaan naar een lap die gedrenkt is in vossenurine.

Ruiter Eddy Kolkman is de fieldmaster: "Ik heb gisteren de route bepaald. Ik ga proberen als eerste heel over de sloot te komen. En niet in Groningen in het ziekenhuis te belanden." Hij lacht. Zonder kleerscheuren komt Kolkman aan bij de Magnuskerk in Anloo. Samen met de andere ruiters genieten ze van muziek, wat drinken en vrienden en familie. "We doen het al jaren met dezelfde club mensen. Af en wat nieuwe en soms vallen er weer mensen af. Maar we zijn een hele leuke club zo bij elkaar", vult Harts aan.