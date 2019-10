Joey Kooij scheidsrechter bij FC Emmen-Vitesse

FC Emmen zal zich natuurlijk proberen te revancheren van de teleurstellende bekeravond in Breda. De Emmenaren werden afgelopen dinsdag door eerstedivisionist NAC met 3-2 uit het bekertoernooi geknikkerd Vitesse ging wel door in de beker. De ploeg van trainer Leonid Sloetski won dinsdag thuis vrij eenvoudig met 2-0 van De Graafschap.FC Emmen staat in de competitie, na de 4-1 verliespartij tegen FC Twente van vorige week, nog steeds op de 14e plaats, met 10 punten uit 11 duels. Vitesse is (op doelsaldo) de nummer 4 van de eredivisie, met 23 punten. AZ en PSV (2e en 3e) hebben evenveel punten als de Arnhemmers.Vitesse verloor vorige week van de huidige nummer 15 op de ranglijst: ADO Den Haag. De directe concurrent van FC Emmen in de strijd om lijfsbehoud won in het GelreDome met 0-2.De stand onderin de eredivisie:13. PEC Zwolle, 10 punten14. FC Emmen, 10 punten15. ADO Den Haag, 9 punten16. Fortuna Sittard, 9 punten17. VVV Venlo, 9 punten18. RKC Waalwijk, 1 puntDe wedstrijd FC Emmen-Vitesse is komende zondag live te volgen op Radio Drenthe en het liveblog op rtvdrenthe.nl en in de app. Het duel op De Oude Meerdijk begint om 12.15 uur.