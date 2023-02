Bevrijdingsfestival Drenthe voegt bluespodium toe

"'Assen is een blues-stad, maar daar zie ik op het festival niks van terug', zo stelde John. En daar had, met nadruk op had, hij een punt", meldt de organisatie. "John is vervolgens gevraagd, mede gezien zijn kennis als bluesmuzikant, om een voorstel te doen hoe hij de invulling ziet en zowaar is een nieuwe stage aan het festival toegevoegd met klinkende namen."