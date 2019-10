Gezondste mbo van Drenthe: 'Een gezonde leefstijl creëren heeft tijd nodig'

Vandaag is het de Dag van de Gezonde School. Drenthe telt 97 gezonde scholen in zowel het primair onderwijs, als het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het MBO, aldus de website van Gezonde School.

"In het Noorden kloppen we onszelf niet zo gauw op de borst als we iets goed gedaan hebben, maar het is wel een erkenning voor het werk dat wij de afgelopen tien jaar met het Fit For Life-team gedaan hebben", zegt docent en coördinator van het team Tjeerd Beijleveldt.Het Fit For Life-team is in 2010 opgezet om sport weer terug te brengen in het mbo. Niet voor de leerlingen van sportopleidingen, maar juist voor de leerlingen van andere opleidingen. "Op het Alfa-college proberen we studenten in ieder geval vijftig uur beweging per studiejaar aan te bieden", vertelt Beijleveldt.En die vijftig uren houden meer in dan sporten alleen: "Bij ons is het niet zo dat we de leerlingen willen leren hoe je een volleybal opslaat, maar we willen hen meegeven dat sporten leuk en ontspannend is en hoe je een vitaal leven kunt leiden. We willen de leerlingen motiveren", aldus Drent.Het kwaliteitskeurmerk Gezonde School heeft vignetten die met verschillende gebieden van gezondheid te maken hebben. Ondanks dat het Alfa-college in Hoogeveen één vignet heeft, bewegen en sport, wordt er ook aandacht besteed aan gezondheid in bredere zin. De effecten van roken, voeding, de week van de vitaliteit en 'stoptober' zijn enkele voorbeelden die Drent noemt.Drent geeft aan dat het Alfa-college in Hoogeveen onderzoekt of het in de toekomst mogelijk is om kennis over een gezonde leefstijl met bewegingsonderwijs te combineren: "Met een zwaartepak met gewichten bijvoorbeeld zouden we de leerlingen kunnen laten ervaren wat het is om tien kilo zwaarder te zijn en wat dit met je doet".Zowel Beijleveldt als Drent weten dat het creëren van bewustwording over een gezonde leefstijl niet van de ene op de andere dag gaat. Beijleveldt noemt als voorbeeld het nieuwe rookbeleid van de school: "Er zijn leerlingen die nu 1 centimeter achter de lijn op het schoolplein, die een rookvrije zone moet aangeven, hun sigaret opsteken". De leerlingen houden zich aan de regels van het rookbeleid, maar het creëren van bewustzijn over de effecten van roken op je gezondheid heeft dus tijd nodig.In de toekomst wil het Alfa-college in Hoogeveen ook voor de andere vignetten in aanmerking komen, bijvoorbeeld het vignet 'voeding', aldus Drent.