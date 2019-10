Rijwielhandelaar overspoeld met lekke fietsbanden: 'Honderd procent opzet'

Hij is één van de medewerkers van de Giant Store en ziet dat de teller van het aantal fietsen inmiddels oploopt naar dertig. "En dat in amper anderhalve week tijd", zegt hij. Opvallend is dat het gros van de fietsen bij een bushalte in Kloosterveen stond gestald toen de lekke band(en) ontdekt werden.De fietsspecialist twijfelt er niet eens aan of de fietsbanden in de Asser wijk met opzet lek zijn gestoken. "Honderd procent. Soms zie je dat er een staaldraad of stuk glas in een band zit, maar de vernielingen aan deze fietsbanden hebben allemaal hetzelfde patroon. Sommige banden zijn zelfs op twee plekken kapot gesneden."En dat kan in de papieren lopen, weten inmiddels ook enkele bewoners van Kloosterveen. Zo hielp Michel al een vrouw die zowel haar beschadigde fiets als de beschadigde fietsen van haar twee zoons ter reparatie inleverde. "En wij plaatsen kwaliteitsspul, dus dan ben je voor binnen- en buitenbanden van meerdere fietsen zo honderd euro kwijt. Voor onze klanten doodzonde."Die laatste opmerking heeft een dubbele lading, want de Giant Store vaart wel bij al die reparaties. "Iemand grapte al of wij zelf misschien verantwoordelijk waren voor die lekke banden", gaat de medewerker van de fietsenzaak verder. "Maar ik hoop niet dat er mensen zijn die dat écht denken", vult hij meteen aan.Wie dan wel verantwoordelijk is voor de vernielingen? Bij de Giant Store hebben ze wel een vermoeden. Maar zonder bewijs met de beschuldigende vinger naar iemand wijzen, is voor de fietsspeciaalzaak geen optie. Wel schakelden ze de politie in."Aan de agent heb ik in onze werkplaats laten zien dat het zelfs met een stanleymes moeilijk is om zo'n band kapot te krijgen. Dus die banden moeten echt zijn lekgestoken met bijvoorbeeld een priem", vermoedt hij. "Zo lang de vernielingen aanhouden, adviseer ik klanten in ieder geval maar om fietsen niet bij die bushalte neer te zetten als het niet hoeft."De politie houdt de komende tijd een extra oogje in het zeil in Kloosterveen. Via Twitter roept de politie gedupeerde fietseigenaren bovendien op om zich te melden.