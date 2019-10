Geen krabber of ijsdeken? Zo ontdooi je een ruit

Deze week is de eerste lichte nachtvorst weer gemeten in Drenthe. We moeten dus weer gaan krabben. Maar als je geen krabber of ijsdeken hebt, kunnen deze huishoudelijke spulletjes je ook helpen.

Bevroren ruiten? Dan is een emmer, fles of gieter met water op kamertemperatuur ook een optie. De avond van tevoren vul je het object met water en dat laat je die nacht in huis staan. De volgende ochtend giet je dit over de ruit. Het is dan ongeveer veertien graden.Warm water uit de kraan halen is geen aanrader, dat kan te heet zijn voor een koude ruit. Daarna even spuiten met de ruitenwissersproeier en je kan vertrekken.Voordat je vertrekt is er mogelijk ook veel condens ontstaan. Dit komt omdat er dan veel vocht in je auto zit. Vul een sok met een laagje rijst en leg hem in je auto. Dit neemt vocht op en zo heb je 's ochtends geen last van een laag condens. Een kwestie van de sleutel omdraaien en beginnen aan je rit!