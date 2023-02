Luuk (9) maakt tekeningen voor kinderboek van zijn moeder Nicole over longcovid

De tekst van het boek is geschreven door kinderboekenschrijfster Joke van Leeuwen. "Zij heeft mij er enorm bij geholpen. Met mijn longcovidhoofd kon ik geen boek schrijven." Vooraf had Beerda een lijst samengesteld wat ze in het kinderboek wilde hebben. En Luuk maakte de tekeningen.

Luuk: "Ik ging gewoon heel goed bedenken hoe die tekeningen eruit zouden komen te zien. Mijn moeder las de tekst voor. Bij sommige tekeningen was het wel moeilijk, maar het is wel gelukt." Nicole: "Die tekeningen werkten therapeutisch voor hem. Ik heb hem niet gestuurd wat hij moest tekenen. Dan komt het vanuit het kind zelf."

Prikkels

Luuk zegt het niet leuk te vinden dat zijn moeder longcovid heeft. Het heeft namelijk nogal wat impact op het gezin. Zo heeft Nicole veel last van prikkels. "Kinderen zijn nogal uitbundig, enthousiast. Zo zijn kinderen, en dat mag ook." Ze spelen spelletjes, spelen met andere kinderen. "Ze lachen hard, maken lol, rennen door het huis", gaat ze verder. Dat zijn nu juist allemaal prikkels waar ze hoofdpijn van krijgt. Of zoals ze dat zelf noemt: "Mist in mijn hoofd van krijg."

Thuis is daar een weg voor gevonden. De kinderen zijn stiller, stiller dan in de omgeving. Kampioen stilzijn is Luuk. "We moeten heel vaak stil zijn als mama op bed ligt."