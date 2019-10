Herstel geluidswal Spier mogelijk volgend jaar zomer klaar

De geluidswal bij Spier stortte op 8 december 2018 in door het gewicht van de stenen in de metershoge stalen kooiconstructie. Slechts 15 maanden had Spier kunnen genieten van de geluidswal voordat er gaten in vielen. Aanvankelijk rees de verdenking dat de wal gesaboteerd was, maar dat bleek niet het geval. De oorzaak was een onvoldoende sterke constructie.Op dit moment is er nog overleg tussen gemeente en aannemer over het herstelplan, voordat de vergunningprocedure wordt gestart. Wethouder Anique Snijders wil dat uiterlijk 20 juli 2020 de muur is hersteld. Als er geen bezwaren tegen het herstelplan komen, dan wordt de aannemer verplicht voor 16 maart de wal te hebben hersteld.Wethouder Anique Snijders bracht het bericht aan de dorpsbewoners persoonlijk. Snijders: "De aannemer gaf aan de termijn van 1 november niet te halen, daarom hebben we de termijn verlengd. Ik vind het een enorm vervelende mededeling om te doen. Zeker aan de mensen die direct aan de geluidswal wonen, want zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. We moeten zorgvuldig aan het werk. De aannemer moet zorgen dat er een goed en gedegen plan ligt."De bewoners in Spier zijn inderdaad niet blij met het uitstel, zegt Jan van der Heide van Dorpsbelangen. "Dit valt niet goed, maar het past precies in het verwachtingspatroon. Eerst zou de wal in augustus klaar zijn, maar toen begon de aannemer pas met een vergunningaanvraag. Daarna zou het in november zijn, dat was ook niet reëel gezien de bezwaartermijnen. En nu wordt het maart. De gemeente is niet erg voortvarend, hoewel we begrijpen dat ze afhankelijk is van de aannemer."Van der Heide zegt dat de geluidswal inmiddels ook op andere plekken aan het 'uitzakken' is. Wethouder Snijders is daarvan op de hoogte. Snijders: "We kijken regelmatig bij de muur. De aannemer zorgt ervoor dat dat gestut wordt. En er komt nu een plan waarbij de wal overal wordt verstevigd. We gaan uit van zorgvuldigheid en een goed en gedegen scherm."