Senioren 't Maandhoes boos naar gemeentehuis over verdwijnen zorg

Onder andere de 24-uurszorg verdwijnt per 1 januari 2020 in 't Maandhoes, zo blijkt uit een brief van zorgaanbieder Icare aan de bewoners. Ook de dagbesteding die Icare aanbiedt stopt per 1 december. De bewoners zijn hier boos over."Wij vrezen het allerergste", zegt bewoonster Leny Baden. "Er is straks geen zuster meer aanwezig die meteen kan komen als er iets is. Er komt wel een andere alarmknop, maar het duurt langer voordat iemand van de wijkzorg er is."Volgens Baden heeft de brief van Icare voor de nodige onrust gezorgd onder bewoners. "Alle bewoners hebben bewust gekozen om hier te gaan wonen, vanwege de aanwezige voorzieningen. We worden hier nu goed verzorgd, maar of dat zo blijft weten we niet", zegt de 88-jarige die ook baalt van het verdwijnen van de dagbesteding.Een groep van 12 à 14 bewoners gaat vanavond naar het gemeentehuis in Gieten waar de PvdA vragen stelt aan het college over de gang van zaken in 't Maandhoes. "Ik hoop dat het college zich plooibaar opstelt", zegt PvdA'er Henk Santes.Of de politiek daadwerkelijk iets kan doen, is nog de vraag. "We moeten op zoek naar oplossingen en onze nek uitsteken als gemeente", stelt Santes. "Creatieve oplossingen kunnen wat geld kosten, maar daar moeten we niet voor terugdeinzen."Zorginstelling Icare, waar 't Maandhoes onderdeel van is, is niet bereikbaar voor commentaar.