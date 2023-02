Trekkers kieken in Beilen, maar dan in het klein

Een loods met duizenden landbouwvoertuigen op miniatuurformaat. In Beilen konden liefhebbers hun hart ophalen op de landbouwminiatuurbeurs in Beilen.

De beurs trok veel bekijks van jong en oud. "Ik vind de details heel mooi", vertelt Niels Blokzijl. Hij is samen met zijn vader en broertje naar de beurs gekomen. Stralend laat hij de gele hakselaar zien die hij net heeft aangeschaft. "Een echte is natuurlijk veel te duur. Dus daarom koop ik deze."

Bezoeker Corné is uit Brabant komen rijden. Als serieuze verzamelaar bezoekt hij zoveel mogelijk beurzen. "Ik heb vijfduizend miniaturen in huis, verdeeld over twee kamers en de zolder." Hij is niet op zoek naar iets specifieks. Toch blijft er altijd iets te wensen. "Er komen steeds weer nieuwe modellen uit. Die wil ik dan hebben."