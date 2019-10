'Emmenaar stond doodsangsten uit door aanval met mes'

De man maakte in het huis waar hij samen met zijn zus en zwager woonde stekende bewegingen met het mes, terwijl hij vlak voor zijn zwager stond. Dat gebeurde in de slaapkamer. Het slachtoffer weerde hem af met een dekbed. Dat scheurde door de messteken.“Uw zwager stond met zijn rug tegen de muur en heeft doodsangsten uitgestaan”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Assen. Na vier of vijf keer steken, hield de verdachte op en kon zijn zwager vluchten naar de benedenbuurvrouw. Daar was zijn vriendin, de zus van de Emmenaar, ook naartoe gevlucht. Zij belde de politie.Het geweld speelde zich rond drie uur ’s nachts af, nadat de man uit was geweest. De man was boos op zijn zus, omdat zij hun vader had verteld dat hij teveel dronk. "Desnoods gooi ik jullie allebei het huis uit”, riep de 27-jarige man. Dat pikte zijn zwager niet. Toen die kwaad iets terug riep, greep de man een mes uit de keukenla en kwam de slaapkamer binnen.“Ik was heel erg boos, omdat mijn zwager me iedere dag treiterde. Mijn zus merkte dat niet. Met het mes wilde ik hem bang maken”, legde de Emmenaar uit. Volgens hem zat zijn zwager op het bed en stak hij aan de andere kant op het bed in, niet vlakbij het slachtoffer dus. Dat gelooft de officier van justitie niet. De man kwam op de zitting plotseling met dat verhaal, maar heeft tot nu toe steeds volgehouden dat hij zich niet meer kon herinneren van wat er was gebeurd.Hij verklaarde bij de politie dat hij veertig glazen bier en wodka gedronken had voor de aanval. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, mede omdat hij in 2011 hersenletsel heeft opgelopen bij een aanrijding.Inmiddels is hij gestopt met drinken en wordt hij behandeld en begeleid door meerdere instanties. De officier eiste dat hij daarmee moet doorgaan. Doet hij dat niet, dan moet hij 361 de cel in, vindt ze. "Ik eis nu niet dat hij langer de cel in moet, ook omdat zijn zus en zwager het belangrijker vinden dat hij behandeld wordt.” De onvoorwaardelijke straf van vier dagen heeft de Emmenaar al in voorarrest uitgezeten. De werkstraf moet hij nog wel doen.Op 14 november doet de rechtbank uitspraak.