Eerste keer carnaval in Pesse: 'Het gaat boven verwachting'

Boerinnetjes, minions, Super Mario en Wednesday Addams. Ze doken zaterdagmiddag allemaal op in Pesse. Het waren kinderen die zich hadden uitgedost voor het carnaval.

Pesse heeft geen carnavalstraditie, maar mede op initiatief van Tamara van Breukelen-Broeksmit kwam het volksfeest toch naar het dorp. Als rasechte Limburgse weet ze hoe ze carnaval moet vieren en het valt haar niet tegen hoe het in Pesse gaat. "Het gaat boven verwachting. Je hoort wel een aantal zeggen 'ik kom niet verkleed en ik ga echt niet in de polonaise.' Maar we hadden in de middag meer dan 120 kinderen, dus we hebben nog van alles bij moeten kopen", lacht ze.

Van Breukelen-Broeksmit kwam achttien jaar geleden vanuit Limburg naar Drenthe. De afgelopen jaren ging ze telkens terug naar Heerlen om carnaval te vieren. Dit jaar hoeft dat dus niet meer, al ging ze nog wel even naar Limburg om haar carnavalsoutfit te scoren. "We zijn daar bij een heel grote winkel geweest", zegt Van Breukelen-Broeksmit. Uiteindelijk keerde ze met een roze babyoutfit terug naar Pesse. "Het is gewoon leuk en het past goed bij de kinderen."

Supergezellig

Want 's middags is het carnaval in Pesse - tijdelijk omgedoopt tot Bospoeste - speciaal voor de jeugd. En het volksfeest slaat aan bij de kinderen, blijkt uit de reacties. "Ik vind het heel leuk, vooral omdat we op de kar mochten staan. Het is supergezellig en volgens mij vind iedereen dat ook wel", vertelt een jong boerinnetje.

Wie verder rondkijkt op het carnaval in Pesse ziet onder meer een jongetje uitgedost als kip. Maar ook personages uit films, series en games komen voorbij, zoals bijvoorbeeld Wednesday Addams, momenteel populair door de serie op Netflix, en de minions, de gele wezentjes uit de talloze computeranimatiefilms.

Bier drinken