Bijstandsmoeder Hoogeveen: 'Liever tegoedbon Action dan schoolspullenpas'

Geen geld voor schoolspullen of schoolkamp door bezuinigingen

Raad Hoogeveen vindt bezuinigingen sociaal domein pijnlijk, maar meeste gaan door

Vorig jaar kregen 469 gezinnen een bijdrage uit de potvariërend van 100 tot 350 euro per gezin per jaar. De regeling was bedoeld voor ouders met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm en met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Die regeling werd afgelopen zomer van de ene op de andere dag geschrapt, net voordat het schooljaar begon.De Hoogeveense ombudsman Maas van Egdom uitte zijn ongenoegen over de plotselinge afschaffing en riep de gemeenteraad op om het geld dit jaar gewoon toe te kennen. Sommige gezinnen hebben het geld dit jaar wel toegekend gekregen, andere niet.De gemeente verwees bijstandsgezinnen door naar Stichting Leergeld Hoogeveen. Maar die kreeg te veel aanvragen binnen door het afschaffen van de tegemoetkoming. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat de Stichting Leergeld Hoogeveen geld moet krijgen om de aanvragen over dit jaar alsnog uit te voeren.Het schrappen van de tegemoetkoming in de studiekosten zou de gemeente een besparing van 100.000 euro per jaar opleveren. Een meerderheid in de raad vindt dat het budget voor de Stichting Leergeld Hoogeveen voor volgend jaar moet worden verhoogd naar 40.000 euro. Ook vindt de raad dat het budget voor het kindpakket volgend jaar met 30.000 euro moet worden verhoogd. Die extra kosten kunnen mogelijk worden vergoed uit een ander potje voor kinderen die in armoede leven.Maar bijstandsmoeders hebben hun bedenkingen bij extra geld voor de Stichting Leergeld of voor het kindpakket. "Ik wil niet ondankbaar overkomen hoor. Maar ik krijg liever de studiekosten vergoed," zegt Johanna*. "Dit jaar heb ik geen tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen. Mijn zoon gaat dit jaar naar de brugklas en had een fiets nodig. Die had ik voorgeschoten in de veronderstelling dat ik dit jaar de toelage weer zou krijgen. Ook de Stichting Leergeld heeft de fiets uiteindelijk niet vergoed. Ik heb nu geen reserves meer."Via de Stichting Leergeld kreeg Johanna een pas met een tegoed van 100 euro om schoolspullen aan te schaffen bij een boekwinkel in het centrum van Hoogeveen. "Maar die winkel is heel duur, dus haal ik liever zelf de spullen ergens anders. Zo kost een ruitjesschrift 3,95 euro in die winkel en bij de Action een euro. Ook een woordenboek is wel zes keer zo duur in de boekwinkel. En dan gaat het om hetzelfde boek," aldus Johanna. Een andere bijstandsmoeder, die ook niet bij naam wil worden genoemd, denkt er net zo over.Johanna zegt ook niet veel te hebben aan het kindpakket. Gezinnen rond de bijstandsnorm kunnen drie opties kiezen uit een pakket van vier. "Het enige leuke in dat kindpakket is een zwembadenkaart van twaalf keer. Verder bestaat het uit de aanschaf van een ID-kaart, maar die heb je niet ieder jaar nodig. Van de spelotheek maakt mijn zoon ook geen gebruik en fietsreparatie heb ik ook geen behoefte aan," zegt de bijstandsmoeder.Johanna is nog steeds bezig om het geld van de gemeente te krijgen. En als dat niet lukt? Dan biedt het reparatievoorstel dat vanavond waarschijnlijk wordt aangenomen wellicht soelaas. "Hopelijk kan ik alsnog het geld voor de fiets via de Stichting Leergeld Hoogeveen vergoed krijgen. Maar ik heb liever een tegoedbon voor de Action," aldus Johanna.