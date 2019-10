Griezelen in de Drentse natuur

Halloween wordt vooral in Engeland, Amerika en Canada gevierd maar ook in ons land wordt het feest steeds populairder. Niet alleen in de dorpen en steden is het spannend tijdens Halloween. Ook in de Drentse natuur valt volop te griezelen. In deze huiver-editie vanenkele 'enge' plekken.Op de uitgestrekte heide van het Dwingelderveld ligt het Moordenaarsveen, een vennetje en pingoruïne met een huiveringwekkende geschiedenis. Het verhaal gaat dat hier tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Spaanse soldaat vermoord en gedumpt is. Zijn geest zou er nog steeds rondwaren... Lees hier het hele verhaal zoals opgetekend door Harmjan van Steenwijk.Een andere verklaring voor de naam zit 'm in de diepte van het ven. Het Moordenaarsveen is erg diep, veel dieper dan zwemmers vroeger verwachtten. Overvallen door kramp kon je dus zomaar afzakken in de diepte. In de volksmond wordt dat ook wel een 'grondeloos veen' genoemd.In buurtschap Terheijl in de gemeente Noordenveld kun je over de Vagevuurweg naar de hel wandelen. In de 15e eeuw was Terheijl eigendom van het klooster van Aduard. Als de monniken uit het klooster zich onbetamelijk hadden gedragen werden ze naar 'De Helle' gestuurd om dwangarbeid te verrichten. Daar lag een dikke, taaie laag klei waar ze bakstenen van moesten bakken.Pas maar op wanneer je de Drentse hunebedden of grafheuvels bezoekt. Dit zijn namelijk plekken waar witte wieven rondwaren en je weet maar nooit of deze geestverschijningen goeds of kwaads in de zin hebben. Volgens Picardt , een van de grondleggers van de Nederlandse archeologie, gingen mensen in vroeger tijden naar grafheuvels om de witte wieven te vragen om genezing, hulp bij een bevalling of om de toekomst te voorspellen