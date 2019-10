Cel- en taakstraffen voor hondengevechten in Emmen

Daarnaast kregen ze voorwaardelijke celstraffen van twee weken tot drie maanden opgelegd voor hun aandeel in de hondengevechten. Ze mogen ook drie jaar lang geen hond hebben.De vier hielden de hondengevechten in de woning van een van hen in Amersfoort. Die dieren liepen daardoor ernstige bijtwonden op en werden kreupel. Een van de honden raakte zo ernstig gewond dat de verdachten een poot hechtten met een hechtpistool. In 2016 zouden twee van die hondengevechten in Emmen zijn geweest. Onduidelijk is waar in Emmen dat precies gebeurde.De rechtbank sprak van 'verschrikkelijk leed' dat de dieren is aangedaan. Door de honden te fokken op vechtkenmerken en ze te houden zonder te voldoen aan de geldende eisen, zijn bij een deel van de dieren ernstige gedragsafwijkingen ontstaan.De rechtbank achtte niet bewezen dat de mannen en vrouw een criminele organisatie vormden.