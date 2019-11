Wie is Karel van 'De Kwis van Karel'?

Hilbrands was stratenmaker. In 2001 ging hij als materiaalman aan de slag bij FC Emmen. Eerst als vrijwilliger. Op dit moment is hij in vaste dienst bij de eredivisieclub. "Ik hoor de machines helemaal niet meer. Als er rondleidingen door het stadion zijn beginnen mensen meteen over het lawaai. Maar ik hoor dat helemaal niet meer", zegt Hilbrands.Vier wasmachines en twee drogers. Een stellage met rood-witte kleding. Én heel veel voetbalshirts. Zo is het washok van Hilbrands ingericht. "Die shirts krijg ik van spelers die hier gespeeld hebben", legt hij uit. "Er zitten mooie shirts bij. Bijvoorbeeld die van Said Bakkati. Die ging als trainer aan de slag bij Jong Ajax. We zaten altijd achter elkaar in de bus. Dan namen we snoep en borrelnootjes voor elkaar mee.""Kijk, dit is het beruchte winkelwagentje." Hilbrands komt met een grote glimlach binnenvallen. Hij gebruikt een winkelwagentje, gekregen van oud-bestuurder Wim Beekman, voor de vuile was van de spelers. Of een speler als de Peruviaan Sergio Pena raar opkijkt bij het zien van het winkelwagentje van Hilbrands in de kleedkamer? "Ik denk het wel, ja. Dat zal hij nog wel niet gezien hebben."Sinds de promotie van FC Emmen naar de eredivisie is veel veranderd bij de club. Behalve voor Hilbrands. Hij blijft gewoon zijn wasjes draaien. "Ik ben fan. Natuurlijk is het mijn werk, maar, ja, ik hou van deze club", is Hilbrands opgewerkt. Hij geniet wanneer De Oude Meerdijk vol zit. "Er zitten gewoon 8200 mensen. Gekkenwerk. En ze blijven allemaal tot het laatst zitten."De wasdroger piept. Hilbrands moet beginnen met vouwen. "Of ik dit tot mijn pensioen wil blijven doen? Absoluut. Ik zou niet anders willen. Dit is mijn cluppie en ik doe dit met plezier. Natuurlijk heb ik wel eens geen zin, maar dat gebeurt niet zo heel vaak."