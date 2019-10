Stoptoberhuis hielp Molle Bethlehem van het roken af

In het kader van Stoptober liet hij zich begin deze maand vijf dagen opsluiten in het zogeheten Stoptoberhuis in Vinkeveen. "Je moet dat zien als een soort Big Brother-huis", vertelt hij. "Je wordt 24 uur per dag in de gaten gehouden met camera's en microfoontjes. Voor de poort stond zelfs een bewaker, zodat je niet stiekem naar buiten kon."Het leven als niet-roker bevalt hem goed. "Ik had dat eigenlijk niet verwacht. Ik ging er open in, maar ben blij dat ik nu zover ben", aldus Bethlehem. De beslissing om te stoppen is niet alleen goed voor zijn gezondheid, maar ook voor zijn portemonnee. "Het is een extra motivatie om te zien hoeveel geld ik bespaar." Het enige nadeel is volgens Bethlehem dat hij nu drie kilo is aangekomen. "Dat valt me nog mee, bovendien zit ik nu in de sportschool."In het Stoptoberhuis zat de Drent met 49 lotgenoten. "Je werd daar in vier groepjes verdeeld", legt hij uit. "Elk groepje had z'n eigen coach, waar je workshops van kreeg. Je bent steeds bezig, zodat je niet aan de sigaret hoeft te denken."Toch komt de verleiding heel soms nog om de hoek kijken. "Dat gebeurt tijdens de normale dingen. Na het eten wil je bijvoorbeeld een sigaretje roken. Maar die momenten worden steeds makkelijker. Je zoekt dan iets anders om te doen, bijvoorbeeld door een mandarijntje te pellen en dat op te eten", lacht Bethlehem. "En dan is het over."Niet iedereen uit het Stoptoberhuis is gestopt. Tenminste, dat vermoedt Bethlehem. "Je hoort niet dat ze weer zijn begonnen, maar sommigen zijn ineens uit de appgroep weg. Als ze daaruit vertrekken, dan betekent dat slecht nieuws denk ik."