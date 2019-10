Mannen krijgen tot 15 maanden cel voor inbraak bij politieagent

Tegen de mannen was twee weken geleden door het Openbaar Ministerie (OM) twintig maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist.De rechtbank vindt het bewezen dat de mannen op 14 mei probeerden in te breken in een bedrijfspand aan de Brandenburgerstraat in Groningen. Dat gebeurde in het holst van de nacht. Een omwonende die geluiden hoorde, belde de politie. De poging tot inbraak mislukte. De mannen werden op heterdaad betrapt.Een 23-jarige Assenaar werd in de omgeving van het pand aangehouden. Hij had verklaard dat hij op weg was naar zijn vriendin toen de politie kwam. "Puur toeval", verklaarde hij daarover twee weken geleden. Maar de rechtbank gelooft zijn verklaring niet, onder meer omdat de man een doorgeladen wapen in zijn bezit had. "Om te kunnen gebruiken bij een mogelijke confrontatie", aldus de rechtbank. De Assenaar kreeg de hoogste straf: vijftien maanden cel.De andere Assenaar en de twee Groningers bekenden twee weken geleden op zitting dat ze naar kostbaar gereedschap zochten. Dat zou in het pand liggen. In het pand werd een tweede doorgeladen wapen gevonden en een kweekruimte met 288 hennepplanten en stekjes.Volgens de rechtbank hebben de verdachten een zeer omvangrijk strafblad. Het risico op herhaling wordt op 'hoog' geschat.De pandeigenaar bleek een politieagent van district Noord-Nederland te zijn. Inmiddels is gebleken dat de agent niet wist dat in zijn pand hennep werd verbouwd.