CH De Wolden mag toch extra evenementen houden

Buurtbewoners van het concoursterrein waren boos op CH De Wolden omdat ze geluidsoverlast, licht- en verkeershinder verwachten van de evenementen. Een bezwarencommissie gaf de omwonenden eerder gelijk toen de gemeente een vergunning afleverde.Maar de gemeente geeft nu toch een vergunning af. Wethouder Gerrie Hempen (Gemeentebelangen): "Bij de levendige gemeente die we willen zijn, horen ook evenementen. We juichen het toe dat ondernemende inwoners zelf het initiatief nemen om de gemeente levendig te houden. Daarbij wegen we wel de belangen van organisator, bewoner en bezoeker af."De gemeente stelt wel beperkingen aan de evenementen na een akoestisch onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau. De vergunning houdt in dat er maximaal vijf evenementen georganiseerd worden die niets met paarden hebben van doen. Bij drie daarvan is versterkte muziek toegestaan.CH De Wolden mag de loods ook gebruiken voor besloten bijeenkomsten. Dan gaat het om maximaal twee per maand met uitsluitend achtergrondmuziek.Arjen Kuindersma is woordvoerder van de protesterende omwonenden. "Eindelijk na drie jaar een besluit. Maar we zijn tot nu toe tegen en dat blijft ook wel zo. Er is eigenlijk niets veranderd. Het knelpunt is de versterkte muziek. We kunnen best met een aantal evenementen akkoord gaan, maar dit blijven we bestrijden."Komende week willen de omwonenden met elkaar overleggen of ze ook een gang naar de rechter gaan maken om de vergunning ongedaan te maken. Kuindersma: "De vergunning is 200 pagina's dik inclusief verschillende onderzoeksrapporten. Die gaan we eerst bestuderen."Wethouder Gerrie Hempen: "Er is bij het verlenen van deze vergunning bewust gekozen voor een periode van drie jaar. Ervaringen kunnen we na afloop met alle partijen evalueren."