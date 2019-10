Maandhoes in Gasselte behoudt toch nachtzuster na gesprekken met Icare

Voor hoe lang de nachtzuster nog onderdeel uit blijft maken van de zorg in 't Maandhoes durft Van der Pluijm niet te zeggen. "De datum van 1 januari 2020 is in ieder geval weg nu. We werken aan een duurzame oplossing voor de toekomst."Icare heeft in een brief aan de bewoners van 't Maandhoes bezuinigingen aangekondigd. In de brief staar dat onder andere de 24-uurszorg verdwijnt per 1 januari 2020. Ook de dagbesteding die Icare aanbiedt stopt per 1 december.Het verdwijnen van de nachtzuster zou onderdeel zijn van aangekondigde bezuinigingen, maar volgens Van der Pluijm is "het wegnemen van de zorgen van bewoners belangrijker dan de bezuinigingen."Van der Pluijm hoopt dat met het terugdraaien van de verdwijning van de nachtzuster de rust terugkeert in 't Maandhoes.Het is niet bekend of de groep bewoners alsnog naar het gemeentehuis in Gieten gaat om over de zaak te praten.