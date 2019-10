Zoektocht naar nieuwe wethouder Assen duurt langer

En wellicht komt het zelfs zover dat er in Assen een vijfde collegepartij nodig is, met een vijfde wethouder. Maar Rein Munniksma, die deze maand is ingevlogen als verkenner van een nieuwe coalitievorming, wil qua inhoud verder niks kwijt. Alleen dat het allemaal wat langer duurt, en er dus voor de begrotingsbehandeling van komende week geen nieuw voltallig college is.Dat de oplossing niet simpel is, dat wist Munniksma van tevoren. Daarom kost het extra tijd. Bovendien gooien de herfstvakantie en ook extra vergaderingen rond de aankomende begrotingsbehandeling roet in het eten, zo ervaart hij. "In de vakantie heeft de verkenning grotendeels stilgestaan, want er waren partijen met vakantie, en dan kun je dus verder niks plannen."Deze week heeft hij als verkenner het werk weer opgepakt. Er is met zittende collegepartijen individueel en collectief gesproken. Maar rond de begrotingsbehandeling van komende maandag en donderdag, is er ook extra drukte voor alle raadsfracties. "Dus gesprekken inplannen blijft een lastige klus."Zodra de begrotingsbehandeling van komende week erop zit, hoopt Munniksma zijn verkenningsklus af te kunnen ronden. Dat betekent volgens hem nog niet dat hij als verkenner degene is die met de wethouderskandidaat op de proppen komt. "Ik breng de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld, welke partij matcht bij dit college." Volgens Munniksma moet de zaak in november echt wel rond zijn.De hulp van Munniksma als verkenner in Assen is twee weken geleden ingeroepen door de ChristenUnie. Dat gebeurde nadat Stadspartij PLOP uit onvrede uit het college stapte. Er is naast ChristenUnie, VVD en GroenLinks minimaal één partij met vier zetels nodig, om coalitie van Assen weer aan een krappe meerderheid van zeventien zetels te helpen, van de in totaal 33. De enige partij die er getalsmatig aan voldoet is de PvdA.