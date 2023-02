De Week van Drenthe: Blijdschap over besluit kinderhartchirurgie en inzamelingsdag voor slachtoffers aardbevingen

Een opluchting voor veel Drentse ouders met kinderen die hartproblemen hebben, want de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen blijft open. Maar er gebeurde deze week nog veel meer in onze provincie. In de Week van Drenthe zie en lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Politie greep te hard in bij demonstratie

Volgens de rechter heeft de politie te hard ingegrepen tijdens de anti-Zwarte Piet-demonstratie begin november in het gemeentehuis in Emmen. De officier van justitie stelde dat "de grens van het toelaatbare werd opgezocht en de openbare orde werd door hun handelen geraakt." De rechter was het hier niet mee eens vond dat de demonstratie vreedzaam verliep en de ingreep van de politie had kunnen volstaan door de demonstranten uit de raadszaal te verwijderen.

Kinderhartchirurgie blijft in het Noorden

Van de vier afdelingen kinderhartchirurgie in Nederland blijven Groningen (UMCG) en Rotterdam (Erasmus MC) open. En dat zorgt voor veel blijdschap bij Drenthe ouders met hartpatiëntjes. "Je vertrouwen en je hart ligt letterlijk in het ziekenhuis in Groningen. Daar heb je alles meegemaakt", vertelt Melissa Slingerland, wiens dochter een complexe hartafwijking heeft. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit had een sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen gezorgd voor onevenredig grote nadelen voor de academisch medische zorg in Noord- en Oost-Nederland. Zorgminister Kuipers heeft het advies overgenomen om de afdeling in Groningen niet te sluiten.

Inzamelingsdag voor Turkije en Syrië

Woensdag vond de nationale inzamelingsdag plaats voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook in onze provincie zetten mensen hun beste beetje voor om geld op te halen voor de slachtoffers. Zo zamelden leerlingen van basisschool Het Kompas in Assen lege flessen in. "Het is heel leuk om hier aan mee te doen, maar ook heel zielig om mensen uit het puin te zien komen", zegt een leerling van de school.

Defensieschool verhuist naar Havelte

School Noord, de belangrijkste defensie-opleiding van Noord-Nederland, vertrekt uit Assen en gaat zich vestigen in Havelte. En die verhuizing wordt voor sommige mensen wel een probleem, vertelt Majoor Meijer: "Er zijn natuurlijk mensen die hier al jarenlang wonen, vlakbij hun werk. Voor hun geldt dat ze straks verder moeten reizen." De huidige leerlingen op de school gaan niets meer van de transfer meekrijgen. Ze zijn tegen de tijd dat de verhuizing plaatsvindt al lang en breed klaar met hun opleiding.

Drie verdachten in zaak overleden Emmenaar vrijgelaten