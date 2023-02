Doorzeefde Oekraïense ambulance maakt vanuit Annen toer door Nederland: 'Je wordt er koud van'

De tour gaat langs zoveel mogelijk grote steden in Nederland om mensen te laten zien hoe het geweld in Oekraïne er uit ziet. "Je wordt er koud van als je de gaten in de ambulance ziet. Daarom hebben we deze ambulance naar Nederland gehaald. We staan vandaag op de Vismarkt in Groningen. De komende dagen gaan we door naar het Westen en Zuiden en we eindigen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag." Als medisch personeel of medische faciliteiten doelwit zijn in een oorlog dan is dat volgens het oorlogsrecht namelijk een misdaad tegen de menselijkheid.