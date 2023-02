Zandberg wil rol in EK Wielrennen: 'Hebben een reputatie'

Zandberg wil een rol spelen tijdens het EK wielrennen dat in september in Drenthe wordt verreden. In 2002 kwam de Ronde van Italië - de Giro d'Italia - door het kleine kerkdorp. En dat smaakt naar meer.

"We hebben een soort reputatie opgebouwd in Zandberg", zegt Wim Mensen van Stichting Zandbergia. "Als er evenementen zijn van internationale allure, willen we daar als dorp op een ludieke manier op inspelen. En dus hebben we bij de organisatie aangegeven dat er met ons te praten valt."

Routes liggen al vast

De eerste etappe van de Giro startte in 2002 in Groningen en ging via Zandberg naar het Duitse Münster. De kans dat de wielrenners net als in 2002 door het dorp komen is nihil, aangezien het parcours al helemaal vastligt.

Volgens Mensen hoeft dat geen probleem te zijn. "We hoeven ook geen doorkomstplaats te zijn, maar we willen gewoon het unieke geografische karakter van Zandberg benutten. Ik denk alleen dat de voorbereidingen al zo ver zijn, dat Zandberg vergeten is. Maar ik kan daar mee leven hoor."