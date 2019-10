FC Emmen hoopt op Araujo, maar zit in wachtkamer

De sticker is binnen, Araujo is ook weer terug in Emmen, maar de Drentse club is overgeleverd aan de snelheid van handelen bij de IND of de Peruaanse verdediger zondag tegen Vitesse van de partji kan zijn.

Als de werkvergunning van Araujo morgen in de ochtend wordt vrijgegeven dan is er een kans dat hij zondag erbij kan zijn. "We zitten in de wachtkamer", aldus FC Emmen-directeur Ronald Lubbers."Er zitten maximaal vijf werkdagen tussen het inleveren van alle documenten en de afgifte van de werkvergunning. We hebben dinsdag alle stukken aangeleverd. We hopen natuurlijk dat het allemaal op tijd lukt, zodat we Araujo voor 12 uur vrijdagmiddag kunnen aanmelden bij de KNVB."Overigens is met het aanmelden bij de KNVB Araujo niet meteen speelgerechtigd. "De KNVB doet dan een soort dubbele check door alle, in de documenten, betrokken partijen te verifiëren. Dan moet er dus ook contact zijn met de ambassade in Argentinië en zijn laatste club in dat land. Kortom, dan is het hopen dat het tijdsverschil geen roet in het eten gaat gooien", laat Lubbers weten.