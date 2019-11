Hoedenwinkel in Meppel bestaat honderd jaar

'Sinds 1845' staat op de voorgeving van Herenmodezaak Piet Koopmans en Zonen. Het is een statig pand aan de Woldstraat in het centrum van Meppel gevuld met kleding, accessoires, maar vooral toch hoeden en petten. De familie Koopmans heeft de zaak sinds 1919 in haar bezit. Ondertussen is de webshop ook een belangrijk onderdeel geworden van de zaak. De winkel uit Meppel krijgt daardoor veel internationale klanten.“Het is eigenlijk vrij simpel, het is een winkel die groot geworden is door klein te blijven”, vertelt de Sjouke Koopmans, huidige eigenaar van de zaak.Is de traditionele hoge hoed dan helemaal verdwenen? In de winkel ligt nog één show-exemplaar van honderd jaar geleden, verstopt in een koffer, maar verkocht worden ze niet meer. "Het mag hoedendragers eigenlijk niks kosten. Vijftig euro vinden ze vaak al veel. Er is, op enkele paardenevenementen na, ook helemaal geen vraag naar", vertelt Sjouke. Zijn vader vult hem aan. "De laatste hoeden heb ik mogen leveren in Putten op de Veluwe, ‘Zwartekousengebied’, waar de hoge hoeden nog heel lang volgehouden zijn. Maar nu zelfs op begrafenissen niet meer."Bijkomend gevolg is dat andere hoedenzaken volgens Piet uit de buurt vertrekken. “Het aantal bedrijven dat nog goede petten verkoopt is hartstikke klein geworden. Zwolle had twee pettenwinkels, die zijn verdwenen. Maar mensen komen wel naar Meppel.”Sjouke is de afgelopen jaren druk bezig geweest om te verjongen. Hij heeft de webshop in het leven geroepen en veel administratie volgens zijn vader in het bedrijf gedigitaliseerd. Hij vreest zelf voor de vergrijzing."Vijventwintig procent van Nederland is natuurlijk vergrijsd en je moet er wel mee uitkijken dat je niet met je klanten doodgaat”, legt Sjouke uit. “Het kan wel, we hebben wel het sfeertje natuurlijk: we hebben geen muziek, geen biljard staan en dat soort dingen. Maar de beleving is er zeker wel."De passie voor het vak houdt de zaak en de familie op de been. Ondanks de uitdagingen die er voor de winkel liggen, beginnen vader en zoon beiden te glimlachen wanneer ze het over hun hoedenzaak hebben. "Dan word ik meteen enthousiast natuurlijk", vertelt Piet. De zaak is een onderdeel van de familie. Sjouke heeft hetzelfde. Het gaat aan de keukentafel nergens anders over. “Het ondernemerschap en hoe je met klanten omgaat. Dat zit gewoon in me.”Zijn vader is trots op de zaak, maar vooral ook op zijn zoon. "Het staat hem te prijzen dat hij er zo ingestapt is. Daar is hij enthousiast voor geworden. Maar hij heeft toch het 'hoofdartikel', letterlijk en figuurlijk, niet verlaten en dat is een belangrijk onderdeel bij ons. Daarvoor komen de mensen ook vaak naar ons toe. Het moet alleen wel verkocht worden door mensen die er zicht op hebben en dat heeft hij door de jaren heen echt wel gekregen."Het jubileum is vandaag een groot feest waard. De burgemeester komt en alle mensen die in de afgelopen honderd jaar hun steentje hebben bijgedragen worden bedankt. Of de vierde generatie ook geïnteresseerd is in de zaak, moet nog blijken.