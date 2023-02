Streekvervoer gaat woensdag en vrijdag opnieuw staken

Personeel in het streekvervoer legt woensdag en vrijdag opnieuw het werk neer. Volgens Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer, is dit het begin van een nieuwe reeks aan stakingen. "De grens is bereikt voor de mensen in het streekvervoer."

"De werkdruk is te hoog door de onregelmatige roosters en krappe rittijden. Als er niks verandert, is dat heel slecht voor de toekomst van het openbaar vervoer", zegt Van der Gaag.

Nieuwe cao

Twee week geleden legde het streekvervoer het werk al vijf dagen neer. Het doel van de medewerkers is om een nieuwe cao af te dwingen met een loon dat meestijgt met de inflatie. Daarnaast willen ze ook graag maatregelen zien om de hoge werkdruk te verlagen. "Door personeelstekort is de werkdruk torenhoog. Een op de vijf chauffeurs is ziek en dat zorgt voor nog meer werkdruk", aldus het FNV.