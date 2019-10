Museum De Proefkolonie in Frederiksoord officieel geopend, nu de Unesco status nog

Tweehonderd jaar geleden stichtte Johannes van den Bosch de Koloniën van Weldadigheid. Met het museum komt de geschiedenis van de kolonie met de bijbehorende armoede tot leven. Een museum van deze omvang ontbrak tot nu toe nog in de omgeving.

Het museum in Frederiksoord is sinds mei van dit jaar open. Zo'n 15.000 bezoekers passeerden de kassa inmiddels. Maar de officiële opening had nog niet plaats gevonden. Vanmiddag gebeurde dat alsnog.Het museum vertelt het verhaal van de armenkoloniën. Frederiksoord en het museum zijn het startpunt van veel zaken die met het verleden van de Maatschappij van Weldadigheid en de armenkoloniën in Drenthe, Overijssel en België te maken hebben.De reacties van bezoekers in de afgelopen maanden zijn volgens directeur Peter Sluiter van het museum zeer positief. "De beoordelingen op zowel sociale media, als in ons gastenboek zijn ongelooflijk bemoedigend.""Mensen schrijven zonder uitzondering dat ze het een fantastisch museum vinden en dat ze het verhaal dat het museum vertelt nooit hebben gekend. Ze hebben het bijvoorbeeld niet tijdens de geschiedenisles op school gehad. Er gaat een wereld voor die mensen open."De gasten komen overal vandaan: uit Drenthe en buurtprovincies, maar ook van verder weg. "Het zijn dan vaak wel mensen die in Drenthe verblijven. Dan komen ze folders van ons tegen en dat maakt dan toch wel nieuwsgierig", aldus Sluiter.Eén van de gasten bij de opening is de Engelse wereldreiziger en schrijver Redmond O'Hanlon. Tegenwoordig woont hij in Koekange. Volgens O'Hanlon zijn we soms wel wat te bescheiden met het uitdragen van dit hoofdstuk in de geschiedenis van Drenthe.De Engelse schrijver kan het museum wel waarderen. "Je loopt door de straatjes van de stad in 1818 en zit meteen in het verhaal. Je wordt meegenomen en komt er andersdenkend uit. Het enige wat ik mis is de geur van armoede uit die tijd in de straatjes."Directeur Peter Sluiter heeft de ambitie om jaarlijks zo'n 60.000 tot 80.000 bezoekers te ontvangen. "Dat is pas over een jaar of vier of vijf. Kijk maar naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Iemand heeft ooit bedacht dat er zo'n 60.000 bezoekers per jaar zouden komen. Dat is inmiddels het dubbele. Je moet een goed verhaal hebben. En dat hebben we."Sluiter denkt tot het eind van het jaar zo'n 20.000 gasten te kunnen verwelkomen. "En dat is best goed voor een nieuw museum."De zeven beuken krijgen straks een plek op de oude begraafplaats van de Maatschappij van Weldadigheid. De bomen worden bij elkaar in een plantgat gezet en samengebonden. Daarna zullen ze in elkaar groeien en een Apostelboom vormen.Op de begraafplaats stond tot begin van de jaar een oude Apostelboom. Maar die is na een flinke storm gesneuveld.Het wachten is nu op de Unesco Werelderfgoedstatus. Volgend jaar juli wordt in China bepaald of de Koloniën van Weldadigheid in het rijtje van unieke monumenten terecht komt. Gedeputeerde Cees Bijl is er bij aanwezig. Maar eerst het huidige dossier aanpassen en begin volgend jaar indienen.