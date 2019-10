JSF: Miljardenproject met Drents tintje

In Leeuwarden landde vandaag een F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. De JSF in kwestie, de eerste die in Nederland wordt gestationeerd, heeft een Drents tintje. GKN Fokker in Hoogeveen is namelijk een van de Nederlandse bedrijven die onderdelen voor het vliegtuig levert. “Fantastisch om te zien”, zegt Michiel van der Maat van het bedrijf over de landing.

Dat Fokker aan het vliegtuig heeft meegewerkt, maakt het aanzicht van de landing voor Van der Maat extra bijzonder. “Het was niet de eerste keer dat we hem zagen, want we maken voor alle JSF’s wereldwijd allerlei producten. Dus we hebben hem al in Engeland en Noorwegen gezien. Dat het nu in Nederland gebeurt en als Nederlander, maakt je extra trots.”De JSF is een duur en omstreden project, maar sommige Nederlandse bedrijven spinnen garen met de bouw van de straaljager. GKN Fokker is een van die bedrijven. “Het is voor ons een miljardenproject. Het zal voor ons ongeveer vijf miljard aan omzet opleveren. Het is dus een heel groot project voor ons,” zegt Van der Maat.GKN Fokker levert onder meer motor- en vleugelonderdelen . “Wat dit project uniek maakt is dat er met de hoogst mogelijke technologie wordt gewerkt die er is”, oordeelt Van der Maat. “Het vliegtuig is bijvoorbeeld onzichtbaar op de radar. Daar leveren we ook allerlei spullen voor in Hoogeveen.”