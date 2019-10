Anco Jansen: We moeten niet in een negatieve spiraal terecht komen

De lach, voor tijdens en na de training vandaag, op het gezicht van Anco Jansen was veelzeggend. De Zwollenaar is klaar voor zijn rentree in de hoofdmacht van FC Emmen. Als alles de komende dagen blijft zoals het nu is, dan zit de aanvallende middenvelder komende zondag op de bank tegen Vitesse.

We moeten voorkomen dat we niet in een negatieve spiraal komen. Het moet wel veranderen, hoe lastig dat ook is. Anco Jansen, de middenvelder over het spel van FC Emmen

"Ja, op de bank. Ik heb maanden niet gespeeld. Dan is het normaal dat je als reserve begint", laat Jansen weten.Toch zou het ergens ook niet heel gek zijn als Lukkien zondag met Jansen zal starten. In dat geval kost het de oefenmeester hooguit één wissel, want stel je voor dat Jansen na rust wordt ingebracht en na een half uur niet meer verder kan. Dan heb je twee wissels verbruikt.Jansen kijkt er hoe dan ook naar uit om weer minuten te maken en hij beseft dat de supporters, zeker na de nederlagen tegen FC Twente en NAC (in de beker) meer en meer snakken naar de terugkeer van de captain. "Het moet wel veranderen, hoe lastig dat ook is. Ik loop er in ieder geval niet voor weg, maar zo simpel is het niet. Als je lange tijd bent weggeweest dan is het lastig om meteen beslissend te zijn."De routinier van de Drentse club vindt dat hij en zijn teamgenoten moeten voorkomen dat ze in een negatieve spiraal terecht gaan komen. "Het moet wel veranderen, hoe lastig dat ook is." Over zijn eigen rol is Jansen wel helder. "Ik kan genoeg toevoegen, maar het gaat erom dat ook ik dat laat zien op het veld. Wie weet dus zondag...als invaller. Tenminste ik hoop dat ik mag invallen."