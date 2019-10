'Geen lachgasverkoop meer in Emmen'

Afgelopen mei riep de gemeenteraad het college op om met een plan te komen om het gebruik van lachgas aan banden te leggen. Het initiatief kwam van de fractie van LEF!.Burgemeester Eric van Oosterhout gaf destijds aan al in gesprek te zijn met de horeca. Vijf ondernemers in Emmen, waaronder Party Palace in Nieuw-Amsterdam, hebben de verkoop nu gestopt."Voor zover wij weten wordt er nu in geen enkele horecagelegenheid in Emmen meer lachgas verkocht", zegt een woordvoerder.Emmen heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de horeca-uitbaters. "Wij hebben hen gewezen op de gevaren en risico's van lachgas. Zij hebben hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en zijn gestopt. Daar zijn wij blij mee."Arnhem is de eerste Nederlandse gemeente met een algeheel verbod op de verkoop van lachgas. "Voor ons is er nu geen noodzaak om te werken als Arnhem, maar we volgen dit wel geïnteresseerd."Mocht Emmen constateren dat er nog wel een horecagelegenheid is die lachgas verkoopt, dan gaat de gemeente het gesprek aan.Ook voert de gemeente gesprekken met organisatoren van evenementen. Een aantal evenementen heeft inmiddels in hun huisregels opgenomen dat lachgas op hun evenement niet is toegestaan.