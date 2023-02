Drents Museum sluit drie weken lang de deuren

Sinds de verbouwing en nieuwbouw in 2011 zijn er vochtproblemen in de grote tentoonstellingszaal en rond de goederenlift. Lekkages zorgden onder meer voor schade aan installaties.

Het voorjaar wordt benut om de grote tentoonstellingszaal aan te pakken. Het museum laat weten dat die zaal voor langere tijd dicht zal blijven. Hoe lang exact is niet bekend. Van 27 maart tot en met 15 april is het gehele museum dicht. Dat is precies de tijd tussen de huidige tentoonstellingen Sterven in schoonheid - De wereld van Pompeï en Herculaneum en Neo Rauch - Wegzehr en de tentoonstelling Menyala - De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe die vanaf 16 april te zien is.