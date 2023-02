Leerlingen maken kennis met techniek in nieuw techlab in Assen

Voetballen met drones, sleutelen aan rolstoelen en rollators en blokken stapelen met een robot. Het kan allemaal in het nieuwe techlab in Assen. Donderdag wordt de ruimte officieel geopend, maar groep 8 van de Heksenketel in Assen mocht alvast een kijkje nemen.

"Heel rustig sturen en als ik ja zeg, dan mag je proberen op doel te schieten", zegt een medewerker van het lab tegen de leerlingen. Gefocust kijken ze naar een drone die door de arena vliegt, terwijl ze samen proberen om de 'bal' in het doel te krijgen. Luid gejuich klinkt als het na een paar pogingen lukt om te scoren. "Dit is best wel moeilijk", zegt een leerling.

Meer dan werken met hout en metaal

De andere 400 vierkante meter is ingericht met onder meer een green-screenstudio, robotarmen en 3D-printers. "We willen hier laten zien dat techniek leuk is. Het is meer dan werken met hout en metaal. Het speelt overal om ons heen een rol", vertelt Huubs Hubbeling van Sterk Techniek Onderwijs (STO).

Die boodschap staat centraal in de nieuwe, technische werkplaats in Assen. Duizenden leerlingen uit de regio worden met de snufjes enthousiast gemaakt voor een technische opleiding. "Want op dit moment kiezen te weinig leerlingen voor techniek. Terwijl het wel een leuke opleiding is en er een goed arbeidsperspectief is", vertelt Hubbeling. "En het is enorm belangrijk, want we hebben mensen nodig om zonnepanelen op daken te leggen en warmtepompen te installeren."

Vier labs in regio Noord-Drenthe

Het lab in het gebouw van de ANWB Alarmcentrale is het tweede techlab in Noord-Drenthe. Het eerste werd in 2021 geopend in Eelde. Dit jaar komen er nog twee in Gieten en Beilen. Daarbij heeft elk lab een eigen, unieke ruimte. Zo is er in Assen een hoek waar zorg centraal staat en tot stand is gekomen in samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA). Leerlingen kunnen hier sleutelen aan rolstoelen en rollators.

"Hier laten we zien hoe belangrijk techniek in de zorg is. Zo zijn er technische snufjes waardoor ouderen of mensen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen", laat Hubbeling zien.