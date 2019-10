Nieuwe herder Exloo na maand alweer weg: 'Hartstikke klote'

Kees van Wijngaarden van de Stichting Schaapskudde Exloo is iets duidelijker in zijn bewoordingen. "Het werk werd Arend onmogelijk gemaakt. Hij voelde zich niet veilig. Bepaalde dingen ervoer hij als bedreiging." Wat die bedreiging dan precies inhoudt, daar wil zowel het bestuurslid als de herder niet verder op ingaan.Van Wijngaarden noemt het vertrek van Huisman 'hartstikke klote', 'helemaal afschuwelijk' en 'waardeloos'. "Wij moeten nu weer op zoek naar een nieuwe herder."Eerder dit jaar nam de kudde afscheid van herder Monique Tielen. Zij en de stichting zijn nog steeds in onmin. "Ik heb nog steeds een klein geschil met de stichting over het aantal schapen dat ik achter moest laten bij mijn vertrek", zegt Tielen. Om hoeveel schapen het gaat wil de herderin niet zeggen.Vandaag haalde de stichting 38 lammeren op uit een weiland bij Exloo, dat Tielen beheert. "Ze kwamen aan met zes mannen. Ik heb 112 gebeld, ik voelde me bedreigd." De mannen gingen er naartoe, omdat volgens hen de schapen eigendom van de stichting zijn. "We hebben aangifte van diefstal gedaan", licht Kees van Wijngaarden toe.Ook Arend Huisman was erbij. "Ik stond op de openbare weg. We waren met z'n zessen, omdat je zo'n aantal onervaren lammeren niet zomaar te pakken hebt. Toen we daar waren heeft Monique Tielen Kees van Wijngaarden een duw gegeven." Tielen bevestigt die duw. "Ik wilde hem van het land af hebben. Ze hebben het slot opengemaakt en zijn het land ingegaan. Terwijl er 'verboden toegang' staat."De politie kwam uiteindelijk. Volgens Huisman om de boel te de-escaleren. Tielen zegt de schapen onder dwang van de politie te hebben afgestaan. De 38 lammeren zijn door de stichting meegenomen. Volgens Kees van Wijngaarden staan ze nu niet in de schaapskooi in Exloo, maar 'ergens anders'.Monique Tielen gaat morgen in gesprek met haar advocaat, over hoe het nu verder moet. "Ik vind het bijzonder, dat je als stichting zo ver moet gaan. Er loopt een civiele procedure, om het geharrewar over het aantal dieren. Ik weet niet hoe het verder moet." Dat nu alweer een herder stopt, zegt volgens Tielen iets over het bestuur. "Ik blijf er ook bij dat mijn ontslag volkomen onterecht was."Arend Huisman heeft op zijn beurt 'geen fout woord over de stichting of het dorp'. "Dat zijn echt super mensen."Hoe hij zijn maand als herder in Exloo samen zou vatten? "Waanzinnig hectisch, maar positief."Huisman is nu weg uit Exloo, naar een naar eigen zeggen nog onbekende bestemming. Een terugkeer naar Exloo wil hij overigens niet uitsluiten. "We hebben afgesproken dat we elkaar over een paar maand weer bellen. Bij mij zit nooit geen slot op de deur, zeg ik altijd maar."De schaapskudde van Exloo blijft ondertussen in de schaapskooi van het dorp. "We hebben iemand die de schapen voert", aldus Kees van Wijngaarden van de Stichting Schaapskudde Exloo.