Bezuinigingen op de thuishulp in Hoogeveen gaan door

Het streven is om de bezuinigingen te behalen door innovatie en met behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van zorg. Eerder was berekend dat de geplande bezuinigingen naar schatting 150 tot 200 banen gaan kosten.Ook schrijft het college in de begroting rekening te houden grote onrust onder cliënten door de bezuinigingsmaatregel. Een deel van de Hoogeveners zal door het verminderen van het aantal uren thuishulp namelijk zelf meer hulp moeten organiseren.Het bedrag van 2 miljoen euro zou in 2021 zijn beslag moeten krijgen en voor die tijd wil het college dan samen met zorgorganisaties proefprojecten hebben uitgewerkt. De resultaten van die proefprojecten kunnen dan worden meegenomen bij de komende aanbesteding.Voor aanvang van de vergadering lag er een wijzigingsvoorstel op de begroting gesteund door coalitiepartij CDA en oppositiepartijen VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP. Daarin werd voorgesteld om alle teksten over de bezuinigingen op de thuishulp te verwijderen. Na talloze schorsingen werd de gemeenteraad het eens dat de tekst over de bezuinigingen op de thuishulp blijft staan en dat er een tekst wordt toegevoegd over innovatie.Om het aantal uren thuishulp terug te kunnen schroeven, is het nodig dat een gespecialiseerd bureau objectief en onafhankelijk onderzoek doet naar nieuwe 'normtijden' voor licht en zwaar huishoudelijk werk. Dat bureau moet ook kijken of het aantal uren dat nu beschikbaar is om te wassen kan worden verlaagd. Alternatief is het opzetten van een centrale wasvoorziening.In Hoogeveen zijn er momenteel 1974 inwoners met een indicatie voor thuishulp. De gemiddelde leeftijd van de inwonersgroep die thuishulp ontvangt is 75 jaar. 1.418 mensen krijgen gemiddeld drie uur thuishulp per week, oftewel thuishulp basis. Verder krijgen 469 cliënten thuishulp plus, gemiddeld vier uur per week. Het terugschroeven van het aantal uren naar twee per week voor beide categorieën thuishulp zou een besparing opleveren van 2 miljoen euro.Zorginstelling De Westerkim zei in september het aangekondigde snijden in het aantal uren thuishulp te vrezen. Het vroeg opsporen van bijvoorbeeld dementie zou volgens De Westerkim in de knel komen. De instelling wees erop dat nu grote problemen worden voorkomen omdat vroeg kan worden ingegrepen.Verder stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel om het budget van de Stichting Leergeld Hoogeveen volgend jaar te verhogen naar 40.000 euro. Ook vindt de raad dat het budget voor het kindpakket volgend jaar met 30.000 euro moet worden verhoogd. Die extra kosten kunnen mogelijk worden vergoed uit een ander potje voor kinderen die in armoede leven.Een harde toezegging voor geld voor hulp aan de door aardbevingen geteisterde Molukken, kwam er niet. Wel riep de gemeenteraad het college op om te onderzoeken hoe kan worden bijgedragen aan hulp en wederopbouw in de getroffen gebieden op de Molukken. De raad verzocht het college ook om waar mogelijk medewerking te verlenen aan hulpinitiatieven vanuit de Molukse gemeenschap in Hoogeveen en deze waar mogelijk te faciliteren.Het college moet van de raad ook op zoek gaan naar een bezuiniging van twee procent op de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Vooral de VVD begrijpt niet dat Hoogeveen miljoenen moet bezuinigen en dat de SWO blijft gevrijwaard. De gemeenteraad verwacht voor 1 april 2020 een uitgewerkt voorstel van het college op welke posten kan worden bezuinigd en hoeveel banen er kunnen verdwijnen.De gemeenteraad wil daarnaast dat het college gaat onderzoeken of de snelheid op het traject Haagje en Schutstraat op korte termijn omlaag kan en of er snel een veilige oversteek over het Kaaplaantje kan worden gemaakt.