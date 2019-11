Minder straatroven in Drenthe, landelijk juist een stijging

Het aantal straatroven in onze provincie is in acht jaar tijd niet zo laag geweest als dit jaar, blijkt uit cijfers van de politie.

In de eerste negen maanden van 2019 waren er 12 straatroven. Een jaar eerder waren dat er in dezelfde periode nog 20.De dalende lijn in onze provincie is tegen de landelijke trend in. Landelijk neemt het aantal straatroven juist weer toe na jaren van daling. Landelijk waren er dit jaar ruim 2.600 straatroven. Dat komt neer op ongeveer 10 per dag.Bij een straatroof worden mensen op straat onder dwang of met geweld beroofd van hun spullen. Daders zijn vaak uit op contant geld of op een mobiele telefoon.In Drenthe waren dit jaar het vaakst straatroven in Assen. Daarna volgt Emmen.