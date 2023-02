Coevorden loopt corona-achterstand in met rode containers

Kinderen en jongeren zijn hard getroffen in de coronaperiode. Vooral de beperkende maatregelen die op sommige momenten van kracht waren kwamen bij deze groep vaak hard binnen. Voorbeelden zijn schoolsluitingen en het binnen clubverband verbieden om te sporten. Het veroorzaakte leerachterstanden, maar ook in sociale en sportieve vaardigheden bleven veel jongeren stilstaan.

"Kinderen hadden thuisonderwijs of hadden gedeeltelijk op school les", brengt Marion Wesselink in herinnering. Zij is de directeur van basisschool Sint Theresia in Steenwijksmoer. "Maar ze konden ook niet bij een vriendje of vriendinnetje spelen. Het was ook niet makkelijk om bij de buurkinderen te spelen. Dus los van dat ze niet naar school konden, hadden ze er ook buiten die tijd mee te maken."