De Wijk wint prijs voor schoonste winkelgebied

De winkelstraat in de Wijk is de schoonste van alle kleine gemeenten in Nederland. (foto: Google Streetview)

De Wijk heeft een prijs gewonnen als 'schoonste winkelgebied in een kleine gemeente'. Het dorp scoorde een 8,09 en komt daarmee als winnaar uit de bus. In totaal waren er 380 winkelgebieden in de race.

De Wijk heeft weinig tot geen zwerfafval, geen graffiti en er is veel groen.''Dat is helemaal geweldig, daar zijn we super trots op'', zegt Jarina Holterman van Bloemenboetiek Jarina met een glimlach. Ook Falco Huisjes van Fietswereld is blij met de winst ''Het is toch hartstikke geweldig dat De Wijk dit gerealiseerd heeft.''Sinds 2013 deelt de organisatie Nederland Schoon prijzen uit voor de schoonste winkelgebieden in Nederland. Gemeentes en ondernemers in heel het land kunnen zich aanmelden om kans te maken op deze titel. De winkelstraten die zich aangemeld hebben, worden door inspecteurs bezocht. Zij letten onder andere op de hoeveelheid zwerfafval, graffiti en de groenvoorziening.Holterman geeft aan dat elke ondernemer in het dorp zijn stoep goed schoonhoudt. En met een beetje sociale controle kom je ook een heel eind. ''Hier kan men elkaar nog aanspreken als iemand wat laat vallen.''Het dorp heeft nu natuurlijk een titel te verdedigen. De aanpak? Gewoon doorgaan zoals het nu gaat. ''We zorgen gewoon dat het netjes blijft, ik hoop dat iedereen daar voor zorgt.''