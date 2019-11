Ontwikkelen van grond rondom stadion FC Emmen lukt niet: gemeente moet 300.000 euro betalen

Het lijkt erop dat het ontwikkelen van de hoeken van het stadion en de grond eromheen mede door de crisis niet gelukt is. De zogeheten ontwikkelrechten zijn in 2012, volgens raadsbesluit, in handen gekomen van Ronald Lubbers, die geld geïnvesteerd heeft. Als garantie is toentertijd ingebouwd dat als de ontwikkeling voor 1 januari 2020 niet lukt, dat Lubbers 300.000 euro terugkrijgt.Het stadionbedrijf, het FC Emmen-stadion, staat los van de club. Dat is zo besloten in 2004. Toen heeft de gemeente Emmen twee leningen met het Stadionbedrijf Emmen bv afgesloten, van in totaal meer dan drie miljoen euro.Omdat het stadionbedrijf altijd afhankelijk was, en nog steeds is, van een huurder namelijk FC Emmen, was het financieel gezien een moeilijk verhaal. Het stadionbedrijf heeft volgens wethouder Jisse Otter nog steeds een negatief eigen vermogen. Zo heeft de gemeente in 2013 twee miljoen euro aan aandelen moeten afboeken en een voorziening moeten treffen van 1,1 miljoen euro, omdat op het aflossen van leningen een risico zat. De rente en aflossing zijn wel altijd betaald, het aflossen van de leningen is gestopt tot 2021, aldus Otter.Het ontwikkelen van de grond en de hoeken van de stadion, door bijvoorbeeld het aantrekken van andere huurders dan FC Emmen gaat dus niet lukken voor 1 januari 2020. “Maar die 300.000 euro die we dan moeten gaan betalen, zal niet drukken op de begroting”, legt Otter uit die het rooskleurig in ziet. “Het gaat om een behoorlijke lap grond die we kunnen verkopen.”Otter zei twee jaar geleden nog met het dossier in zijn maag te zitten. “Maar in die twee jaar is er een hoop veranderd. FC Emmen kon in het verleden niet altijd de huur betalen, nu kunnen ze dat makkelijker ophoesten.”“Het stadionbedrijf valt of staat met het succes van FC Emmen. En er staat nu een stadion waar prima in gevoetbald kan worden. Er is wel een wens voor een nieuw stadion en het is prima als die er komt, zolang wij er maar niet aan hoeven meebetalen”, aldus de wethouder financiën van Emmen, de gemeente waar het geld niet tegen de plinten omhoog klotst.