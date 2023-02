Deze drie acts maken kans op de Drentse Talentprijs Cultuur

Een Drentse vakjury koos de drie uit in totaal 26 aanmeldingen. "De juryleden vonden de inzendingen een feest om te beoordelen. De genomineerden hebben een hoog niveau", aldus de stichting Kunst & Cultuur. De organisatie maakt volgende maand de winnaar bekend. De prijs van 2.500 euro wordt dan in april uitgereikt.

De 17-jarige Anique van Büseck uit Meppel heeft een platencontract bij het label van Ilse de Lange en bracht vorig jaar haar debuutsingle There With You uit. De jury noemt haar een natuurtalent en is onder de indruk van van haar stemgeluid en haar manier van performen.