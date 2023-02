NVWA hoefde niet te handhaven na vondst tijgermug in Assen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoefde niet in te grijpen bij bandenimporteur Dikabo uit Assen na de vondst van (eitjes van) tijgermuggen. De rechtbank van Amsterdam vindt dat niet duidelijk genoeg is aangetoond dat het bedrijf de wet heeft overtreden.

De zaak was aangespannen door het platform Stop Invasieve Exoten, dat van de NVWA eiste te handhaven bij tien bandenbedrijven in Nederland waar tussen 2018 en 2021 (eitjes van) tijgermuggen zijn gevonden. De inspectiedienst weigerde dat omdat er tijdens inspecties van de bedrijven geen overtredingen zouden zijn vastgesteld.

'Meegelift met vakantieganger'

Bij Dikabo uit Assen worden ondanks wettelijke voorschriften al tien jaar achter elkaar tijdens de zomermaanden muggen of muggeneitjes gevonden, maar volgens de rechtbank is niet met zekerheid te zeggen dat er muggen(eitjes) zijn meegelift met oude banden. Ze kunnen, stelt de rechtbank, op een andere manier bij het bedrijf terecht zijn gekomen.

"Zo is onder meer denkbaar dat de exotische muggen(eitjes) Nederland binnenkomen via vakantiegangers of dat ze 'meeliften' in de cabine van vrachtwagens die de banden afleveren", schrijft de rechtbank in het vonnis

Ondanks dat er bij meerdere bedrijven, ondanks een verbod, natte banden zijn gevonden, vindt de rechtbank het logisch dat de NVWA niet heeft gehandhaafd. Slechts 1 à 2 procent van de banden bij de bedrijven bleek tijdens inspecties nat en dat vond de NVWA niet genoeg reden om in te grijpen. De rechter was het daarmee eens.

'Regels zijn er niet voor niets'

Het platform Stop Invasieve Exoten is het zowel over de natte banden als de manier waarop de muggen(eitjes) bij de bedrijven zijn binnengekomen niet met het oordeel van de rechtbank eens. Het platform vindt het zeer onwaarschijnlijk dat de eitjes via vakantiegangers of de cabine van vrachtwagens zijn meegereisd.

"In de regelgeving staat dat alle ingevoerde banden droog moeten zijn. En dat is niet voor niets: in één band kunnen tientallen tot honderden eitjes, larven of poppen van tijgermuggen zitten, die zich kunnen ontwikkelen tot volwassen muggen. En die zich vervolgens weer kunnen voortplanten", schrijft het platform in een reactie.

Het platform gaat tegen de uitspraak in beroep bij de Raad van State.

Ziekteverspreider

De tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië, maar leeft door het meeliften met goederenvervoer inmiddels ook in Zuid-Europa. De mug kan ernstige infectieziekten als knokkelkoorts en zika bij zich dragen. De NVWA wil voorkomen dat de mug zich ook in Nederland vestigt en voert daarom inspecties uit bij importbedrijven.

Aan het eind van ieder jaar publiceert de NVWA een overzicht met het aantal vondsten van exotische muggen(eitjes) in Nederland. De NVWA maakt zelf niet bekend of er volwassen muggen, larven, poppen of eitjes zijn gevonden. Ook zegt de inspectiedienst niet bij welke bedrijven de vondsten zijn gedaan.