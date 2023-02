Rekenkamer: Gebrek aan heldere koers voor de toekomst bij Drentse groene chemie

De groene chemie moet in de toekomst een rol van belang spelen in de Zuidoost-Drentse economie. Het is alleen op een aanzienlijk aantal vlakken nog niet helder hoe de gemeente Emmen en de provincie Drenthe dit exact voor elkaar willen boksen. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer. Het ontbreekt aan een heldere koers wat betreft de te zetten stappen richting de toekomst.

Binnen de groene chemie in Emmen werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan het ontwikkelen van groene en circulaire chemie. Denk bijvoorbeeld aan het maken van kleding uit afval en het fabriceren van plastic uit suiker.

Provincie en gemeente hebben tot nu toe al de nodige stappen gezet op het gebied van groene chemie. "Er zijn allerlei contacten gelegd en netwerken opgezet", aldus secretaris-directeur Linze Schaap van de Noordelijke Rekenkamer. "Het is voor beide overheden even zoeken geweest naar de juiste weg. En dat mag ook. Maar het is nu wel zaak om te bepalen waar naar toe gewerkt moet worden."

Op waarde schatten

Want daar heerst volgens het rapport nog onduidelijkheid over. De reeds gedane bijdragen van gemeente en provincie aan het aanjagen van groene chemie laten zich moeilijk op waarde schatten. Niet als de doelen niet volledig concreet zijn, aldus Schaap.

Schaap: "Als je vandaag aangeeft wat je morgen wilt bereiken, dan is het noodzakelijk dat je nu de stappen gaat bepalen."

De kiem voor groene chemie in Emmen werd gelegd door het faillissement van garenfabrikant Diolen in 2008, toen onderdeel van AkzoNobel. Destijds een enorme klap voor de werkgelegenheid: ongeveer 500 mensen verloren hun baan. Provincie en gemeente Emmen zochten vervolgens naar manieren om de werkgelegenheid in de regio op peil te houden. Zo werd er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden wat betreft groene chemie. Voornaamste speerpunten zijn daarbij efficiënt gebruik van grondstoffen en nadelige milieugevolgen zoveel mogelijk beperken.

Regiocampus

De gemeente Emmen zet daarbij in op de koppeling tussen onderwijs en circulaire of groene chemie. De Regiocampus kan volgens de rekenkamer daar een sleutelrol in spelen. Dit is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen (RUG), NHL Stenden en het Drenthe College moet er in 2022 staan. Het innovatiecentrum van de campus komt op de plek van de oude Qbuzz-busremise in Emmen, die tussen de scholen en chemiepark GETEC in ligt.

De ambities zijn ondergebracht in Chemport, een samenwerkingsverband tussen de NOM, Groningen Seaports, enkele gemeenten (Emmen, Delfzijl, Groningen en Heerenveen) en onderwijs (NHL Stenden, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen).

Het gezamenlijke doel is het vergroenen van de chemie via het terugbrengen van koolstofuitstoot. Voort gaat het om het creëren van 500 duurzame arbeidsplaatsen en halvering van de CO2-uitstoot. Voor het cluster in Emmen bestaan alleen geen duidelijke doelen, aldus het rapport.

Moeilijk aan te geven

Wat precies verstaan moet worden onder duurzame arbeidsplaatsen, is ook niet duidelijk. Verder willen beide overheden de uitstoot van CO2 in 2030 gehalveerd hebben, maar het is nog niet bekend hoe dit gemeten gaat worden.

De provincie heeft geen specifiek budget voor groene chemie; waardoor niet valt te zeggen welk deel van de middelen hieraan besteed wordt. Of de inspanningen van Chemport tot slot hebben bijgedragen aan de groei van werkgelegenheid valt ook moeilijk aan te geven.