Stiekelstad mag eindelijk weer: Carnaval in volle gang op Rosenmontag

De aanloop naar de eerste Rosenmontag-optocht in drie jaar was wat hobbelig, maar daar maalt vandaag niemand meer om in Barger-Compascuum. De voorzitter van carnavalsvereniging 't Stiekelzwien, Manfred Bos, kijkt 'blij en trots' naar de wagens die voorbijkomen.

Het is droog en winderig in Stiekelstad vanmiddag, waar de parade op gang wordt geknald met een confettikanon door de Prins en Prinses Carnaval samen met burgemeester Eric van Oosterhout. Wandelende popcornzakken, kleurrijke zeewezens en een verdwaalde sinterklaas zijn aangesloten in de optocht.

De stoet bestaat uit 39 praalwagens en 15 loopgroepen. "De opkomst is boven verwachting. Eindelijk mag het weer, hier hebben we drie jaar op gewacht", zegt 't Stiekelzwien-voorzitter Manfred Bos. "Het gaat weer lekker los met elkaar, het is bijna weer als vanouds."

Moeizame aanloop goedgemaakt

Bijna, want de aanloop liet nog een klein beetje te wensen over. "De opstart ging wat minder", doelt Bos op de bouw van de wagens. "Wij gaan zelf schuren bij langs om te kijken hoe het ervoor staat. Nou, hoe het er met Kerst er links en rechts bij stond, daar werd ik wel een beetje kriebelig van. We zijn wat vaker langs geweest en hebben een beetje gepusht."