Emmen wijst middelbare scholieren als eerste gemeente actief op gevaar sociale media

Met als thema ‘Weet wat je doet’ komen onderwerpen als sexting, pesten, gameverslaving, niets willen missen, er zijn voor alles en iedereen aan de orde.Initiatiefnemer van de Week van de Sociale Media is Henk Wesseling, directeur van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe Voortgezet Onderwijs. Hij verbaasde zich erover dat er wel een landelijke campagne is van Veilig Verkeer Nederland over de zin van fietsverlichting, maar niet een week waarin wordt gewezen op de gevaren die jong volwassenen lopen als ze online zijn.“Natuurlijk worden er af en toe lessen aan gewijd, maar niet zoals nu waarin de hele week, elke dag weer, hier alle aandacht naar uitgaat. We hopen de leerlingen ervan te doordringen om voorzichtiger om te gaan met sociale media. Het is natuurlijk leuk, maar je kunt er voor anderen en ook voor jezelf veel schade mee aanrichten.”Een mobieltje, een tablet of een computer is niet meer weg te denken in de maatschappij. “Daar worstelen niet alleen de jeugdige gebruikers zelf mee, ook de docenten en ouders hebben vaak geen idee hoe hier mee om te gaan”, weet Wesseling. “In alle geledingen is het gebruik van een schermpje een hot item. Vertrouw je je zoon of dochter wel, moet ik het verbieden of paal en perk aan het gebruik stellen. Allemaal vragen die we ook in deze themaweek willen behandelen."Na twee weken gaan van elke school twee leerlingen op lunchbezoek bij burgemeester van Oosterhout om over hun ervaringen te vertellen. Sommige scholen houden later ook een ouderavond, met bijvoorbeeld een theatergroep. En op de scholen zelf blijft Sociale Media natuurlijk altijd een onderwerp.”De Week van de Sociale Media, die dit jaar bewust in de Week van de Mediawijsheid valt, moet een jaarlijks terugkerend evenement worden. “We hopen bovendien dat het landelijk navolging krijgt.”