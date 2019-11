Boswachter publiceert boek over leven op Rottumerplaat

Dag 77 – 15 juni – 17.20 uur

Leven en dood zijn hier naaste buren. Terwijl we genieten van de jonge scholeksters die geboren zijn bij paar SE001, zien we in de verte, een paar honderd meter buiten de kolonie, een dode zeehondenpup liggen. Vermoedelijk is dit het jong dat gisteren nog voor onze opgang lag. Het water in de Westgeul is over het algemeen te ondiep voor zeehonden. Het leek ons erg onwaarschijnlijk dat de moeder de pup hier nog zou kunnen bereiken. We besloten het daarom in de wadkar te doen en in de buurt van de kolonie op de hoge wal te leggen. Bij hoogwater zou de moeder de pup wel terug kunnen vinden, was onze gedachte. Maar een gedachte, hoe mooi ook, wordt lang niet altijd werkelijkheid.