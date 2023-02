Wie was de naamgever van het Dommerskanaal?

'Neij Amsterdam en dan langs 't Dommerskanaal', zomaar een zin uit een liedje van Skik. Woon je in Zuidoost-Drenthe, dan kom je vast regelmatig langs, door of over iets dat begint met Dommers. Maar naar wat of wie is dat eigenlijk vernoemd?

In maart 1837 ziet Dommers in Coevorden het levenslicht. Tot 1862 is er niet veel bekend over de heer Dommers, maar in dat jaar gaat hij de gemeenteraad van Coevorden in. Ook staat hij in dat jaar aan de basis van de Coevorder Gazcompagnie, die door de Drentsche Landontginning Maatschappij (DLM) was opgericht en gas voor verlichting produceerde. Het Dommerskanaal is aangelegd in opdracht van de DLM.