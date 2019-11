Cameratoezicht, preventief fouilleren en samenscholingsverbod in Rolderstraat Assen

Overlast in de Rolderstraat

In de omgeving van de Rolderstraat in Assen is al geruime tijd sprake van overlast en criminaliteit. Gemeente en politie namen deze zomer al maatregelen om de overlast te bestrijden, na veel onrust over geweldsincidenten. Zo heeft de politie een zogenoemd pop-up bureau geopend. Daar kunnen bewoners en winkeliers overdag terecht met problemen en vragen en er wordt intensiever gepatrouilleerd in de Rolderstraat.

Burgemeester Marco Out had de maatregelen deze zomer al aangekondigd. Nu heeft hij besloten om ze vanaf vandaag ook echt in te voeren. Er was al extra politietoezicht ingezet.Aanleiding van de nieuwe maatregelen zijn wat geweldsincidenten in en rondom de Rolderstraat, waarbij vuurwapens in het spel waren. Boze ondernemers in de Rolderstraat lieten in augustus al weten meer politiesurveillances niet genoeg te vinden. Ze eisten ook camera's en een samenscholingsverbod. Volgens hen heeft de straat door een kleine groep criminelen weer een slechte naam gekregen, waardoor klanten wegblijven.Het cameratoezicht heeft als doel om de overlast in kaart te brengen. Ook kunnen de politie en toezichthouders van de gemeente onmiddellijk ingrijpen als er sprake is van (beginnende) overlast om daarmee escalatie te voorkomen.De overlast in de straat bestaat uit drugsgebruik en -dealen, intimidatie, vernieling, vervuiling, het belemmeren van passanten, hard rijden en het veroorzaken van geluidsoverlast met voertuigen.Cameratoezicht en een samenscholingsverbod geven de politie extra mogelijkheden tot handhaving. Het samenscholingsverbod geldt voor groepen van vier of meer personen die zich hinderlijk en intimiderend gedragen. Het gebied rondom de Rolderstraat is aangewezen als zogenaamd veiligheidsrisicogebied, waar preventief gefouilleerd mag worden op het bezit van wapens.De aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied, cameratoezicht en het samenscholingsverbod geldt tot en met 1 mei 2020 en wordt daarna geëvalueerd.