Basisbanen in Assen blijvertje: 'Van mijn hobby m'n werk gemaakt'

Ze begon eerst met 16 uur per week, maar ze kan inmiddels weer 24 uur aan, al is dat ook haar maximum. "Eerst moest ik kijken wat ik aankon, en hoe het in te delen was. Ik kan de tijd ook zelf wat indelen, dat is het fijne ervan. Soms ben ik er zelfs nog in het weekend mee bezig. Of met plantjes uitzoeken voor de tuin, of het bedenken van activiteiten, als het maar iets is waarbij ik bewoners kan betrekken."